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Эксперт рассказал, чем опасны "самокатные" пожары
Сегодня, 14:22
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Эксперт рассказал, чем опасны "самокатные" пожары

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Литий-ионный аккумулятор сложно потушить.

"Самокатные" пожары не редкость. Как правило, возгорание происходит во время зарядки аккумулятора. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

В мае самокат вспыхнул в Петербурге, когда на нем ехал мужчина. Пострадавший попал в больницу с ожогами. Подобный инцидент произошел и два года назад в Кудрово, тогда никто не пострадал. 

Как отметил сотрудник кафедры систем автоматического управления Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" Виктор Лавриновский, горящий самокат потушить не так легко. Для того, чтобы ликвидировать пламя, понадобятся специальные средства. Если их нет, то нужно перетащить электросамокат в безопасное место и дать ему догореть. 

Активисты требуют, чтобы власти запретили заряжать самокат в квартире. Однако самокатчики в ответ просят обеспечить их розетками на улице.

Ранее на Piter.tv: на Мурманском шоссе в тройном ДТП погиб водитель легковушки.

Фото: pixabay

Теги: самокатные пожары, самокатчики, транспорт, электросамокаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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