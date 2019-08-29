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В Красногвардейском районе иномарка столкнулась с грузовиком коммунальщиков

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К счастью, никто не пострадал.

В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что в Красногвардейском районе иномарка столкнулась с грузовиком коммунальщиков. В распоряжении редакции Piter.TV оказались кадры аварии.

Инцидент произошел на перекрёстке Металлистов и Пискаревского.

Кто- то не уважает тех, кто поддерживает чистоту

шутят пользователи в соцсетях.

По словам очевидцев, "Ауди" ехала в левом ряду по Пискаревскому по полосе, а грузовик коммунальщиков поворачивал со второй полосы на проспект Металлистов. В итоге произошло столкновение.

О пострадавших сообщений не поступало. 

Ранее мы сообщали о том, что у "Международной" BMW влетел в ограждения трамвайных путей.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк

Теги: дтп красногвардейский район, красногвардейский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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