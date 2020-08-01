На Международной "БМВ" влетел в ограждения трамвайных путей

Рабочие, проводящие некие ночные проверки на путях, успели отбежать.

В третьем часу ночи в субботу, 1 августа, у метро "Международная" иномарка на скорости влетела в ограждения трамвайных путей. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с камер наблюдения.

На участке, попавшем на камеру, заметно, как рабочие в ночи проводят некие работы на путях. По обеим сторонам от них мирно проезжают поздние машины, и черная крупная "БМВ" появляется на трамвайных путях внезапно. Возможно, машина вылетела на трамвайную дорогу, потеряв управление и уйдя сильно влево. К счастью, рабочие успели отбежать и не попали под иномарку, зато от "БМВ" пострадало ограждение. О состоянии водителя информации не появлялось.

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Видео: Piter.TV