Велосипедистка попала под колеса такси на улице Маршала Захарова

Женщина, увидев машину, не слезла с велосипеда, а прибавила скорость, желая проскочить.

Днем 29 июля в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП. Возле дома №18 на улице Маршала Захарова велосипедистка попала под колеса такси. В сети появилась фотография с места происшествия.

По словам очевидцев, женщина, увидев машину, не слезла с велосипеда, а прибавила скорость, желая проскочить. Таксист не смог предотвратить наезд, так как велосипедистка выскочила неожиданно. Мужчина пытался увести машину в сторону, однако все же задел пострадавшую задней частью. На месте происшествия работают врачи скорой помощи.

Мнения пользователей интернета по поводу случившегося совпали. Большинство комментаторов считают, что велосипедистка получила по заслугам.

"Не разу не жалко!! Не доходит через мозг, что с коня надо слезать! Надо втолдычеть через боль и муки!! По за слугам", - написал один из возмущенных пользователей (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

"От безнаказанности пешеходы творят, что хотят. Знают, что их не оштрафуют, вот и прут", - отметил другой.

"Очень хочется, чтобы каждого велосипедиста, выезжающего на проезжую часть, заставляли учить ПДД. То по встречке они едут, как дед учил, то по пешеходному переходу мчат типа "я же пешеход", - заявил третий.

"Цука вот неужели так трудно слезть с велика и нормально перейти дорогу, нет же надо еще поднажать, чтоб проскочить, ну теперь в голове чего то появится, и, честно сказать, таких как она не жаль, это водиле сочувствовать надо", - написал еще один комментатор (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Ранее мы писали, что в Петербурге пьяный мужчина избил врача и повредил машину скорой помощи.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб