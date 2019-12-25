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В Петербурге пьяный мужчина избил врача и повредил машину скорой помощи
Сегодня, 11:32
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Alena_Zinovieva

В Петербурге пьяный мужчина избил врача и повредил машину скорой помощи

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Медик получил удар по плечу, у автомобиля оказалась повреждена боковая сдвижная дверь.

В Курортном районе Петербурга задержали пьяного мужчину, который избил врача и повредил машину скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Стражам порядка стало известно о пьяном дебоше вечером 26 июля. Возле одного из домов на Почтовой улице в поселке Молодежное мужчина ударил по плечу прибывшего на вызов медика, а после повредил боковую сдвижную дверь автомобиля скорой помощи.

В 20:53 на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали хулигана и передали его 81-й отдел полиции.

Ранее мы писали, что в массовой драке получили ранения два петербуржца.

Фото: Piter.TV

Теги: нападение на врача, пьяный дебош, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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