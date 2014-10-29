Тамбовский музыкант Oneheart готовит совместный трек с Moby

Трек под названием Lagrange Point выйдет на стриминговых площадках 25 июля.

Музыкант из Тамбова Дмитрий Волынкин, известный под псевдонимом Oneheart, готовит совместный трек с американским певцом Moby. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Трек под названием Lagrange Point выйдет на стриминговых площадках 25 июля. По словам Oneheart, он вырос на музыке Moby. Кроме того, музыкант сам предложил своему коллеге записать совместную композицию, на что получил положительный ответ.

Отметим, что Oneheart стал популярным в России и за пределами страны после того, как выпустил трек Snowfall. Недавно композиция была отмечена премией Американской ассоциации звукозаписывающих компаний.

Ранее мы сообщали, что Оззи Осборн дал прощальный концерт в Бирмингеме.

Видео: Telegram / Oneheart