Лидер группы Little Big Илья Прусикин сбрил себе усы

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин (Ильич) шокировал поклонников экстремальной выходкой во время концерта. Во время концерта в Липецке он сорвал усы и выбросил их в толпу.
Оказалось, что усы солист сбрил заранее, а на сцене уже оторвал бутафорские. Ильич решил сменить имидж и сообщил поклонникам об этом таким экстравагантным способом.
Позднее в Instagram он опубликовал фото, где предстал без усов и поинтересовался у подписчиков, как ему больше идет. Многие посоветовали ему вслед за усами сменить и прическу.
Ранее солист Little Big опубликовал первое совместное фото с Таюрской после ее признания.
Фото: Instagram / @iliyaprusikin
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