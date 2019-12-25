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Лидер группы Little Big Илья Прусикин сбрил себе усы
Сегодня, 11:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Лидер группы Little Big Илья Прусикин сбрил себе усы

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Он поинтересовался у подписчиков, как ему больше идет.

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин (Ильич) шокировал поклонников экстремальной выходкой во время концерта. Во время концерта в Липецке он сорвал усы и выбросил их в толпу.

Оказалось, что усы солист сбрил заранее, а на сцене уже оторвал бутафорские. Ильич решил сменить имидж и сообщил поклонникам об этом таким экстравагантным способом.

Позднее в Instagram он опубликовал фото, где предстал без усов и поинтересовался у подписчиков, как ему больше идет. Многие посоветовали ему вслед за усами сменить и прическу.

Ранее солист Little Big опубликовал первое совместное фото с Таюрской после ее признания.

Фото: Instagram / @iliyaprusikin

Теги: little big, илья прусикин
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Лента новостей,

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