Лидер группы Little Big Илья Прусикин сбрил себе усы

Он поинтересовался у подписчиков, как ему больше идет.

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин (Ильич) шокировал поклонников экстремальной выходкой во время концерта. Во время концерта в Липецке он сорвал усы и выбросил их в толпу.

Оказалось, что усы солист сбрил заранее, а на сцене уже оторвал бутафорские. Ильич решил сменить имидж и сообщил поклонникам об этом таким экстравагантным способом.

Позднее в Instagram он опубликовал фото, где предстал без усов и поинтересовался у подписчиков, как ему больше идет. Многие посоветовали ему вслед за усами сменить и прическу.

Ранее солист Little Big опубликовал первое совместное фото с Таюрской после ее признания.

Фото: Instagram / @iliyaprusikin