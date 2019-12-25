Солист Little Big опубликовал первое совместное фото с Таюрской после ее признания

Музыкант оставил под фотографией подпись "Ну что, подкинем говна на вентилятор?".

Солист Little Big Илья Прусикин опубликовал первое совместное фото с Софьей Таюрской после подтверждения романа. Снимок появился в Instagram фронтмена группы.

Ранее в интервью Ксении Собчак Таюрская подтвердила, что встречается с Прусикиным. При этом певица уточнила, что их роман начался уже после расставания музыканта с его женой Ириной Смелой. Также Софья уточнила, что и она сама разошлась со своим мужчиной после 7 лет отношений, планов на брак и детей.

Фото: Instagram / @iliyaprusikin