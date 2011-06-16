В Петербурге 20 июня начнутся Всероссийские соревнования по синхронному плаванию "Белые ночи"

За медали будут бороться спортсмены трех возрастных категорий.

В Петербурге пройдут Всероссийские соревнования по синхронному плаванию "Белые ночи". Об этом в своем tg-канале сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Состязания начнутся 20 июня и продлятся до 22 июня. Они пройдут в "Центре плавания" на Хлопина. За медали будут бороться спортсмены трех возрастных категорий. Отмечается, что в соревнованиях будут участвовать мальчики и девочки до 13 лет. В Петербург приедут 19 команд из 13 регионов России. В категориях "юноши 13-16 лет" и "девушки 13-15 лет" бороться за первенство будут 15 команд из 12 регионов России, а также спортсмены из Республики Беларусь.

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Фото: Telegram / Пиотровский Online