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Немецкое СМИ уличило НАТО в "репетиции" наступления на Россию

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Учения пройдут в Польше и Прибалтике в 2020 году.

Немецкое СМИ Junge Welt уличило НАТО в "репетиции" наступления на Россию. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на иностранное издание. Военные испытания  "Защитник Европы — 2020" станут самыми масштабными по переброске войск США в Европу. Этот рекорд американцы не решались побить последние 25 лет.

Официально это учения войск США, на самом деле страны - отрепетируют наступление на случай войны

прокомментировали журналисты из Германии

Учения начнутся уже в следующем году на территории Западной Европы. Сначала американцев перебросят через Атлантический океан в Польшу, затем - в Прибалтику. При этом члены альянса должна подойти как можно ближе к российской границе. Иностранцы проверят эффективность логистики по пути движения формирований. Отмечается, что основную роль в этом вопросе может сыграть Германия. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Лукашенко пожаловался на прессующую и завинчивающую гайки Россию.

Теги: альянс, наступление, нато, учения
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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