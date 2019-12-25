Глава Белоруссии прокомментировал товарооборот с Россией.

Александр Лукашенко пожаловался на прессующую и завинчивающую гайки Россию. Президент Белоруссии считает, что РФ регулярно повышает цены для соседей. Об этом спикер рассказал в интервью журналистам радиостанции"Эхо Москвы".

Результат сегодня: минус 9 миллиардов долларов дефицит товарооборота...Что мы получили, что вы каждый раз, каждый год нас начинаете прессовать заметил глава государства

Политик добавил, что Белоруссия покупает у России гораздо больше, чем продает. Причиной этой проблемы Лукашенко считает американо-китайский конфликт с экономической войной. Суммарный дефицит торговли между Минском и Москвой с 2000 года превысил 120 млрд долларов. В связи с этим встает вопрос о интеграции в Союзное государство. Он до сих пор открыт, так как из года в год в Белоруссии ухудшаются "все позиции".

Ранее Piter.tv писал о том, что Лукашенко пригрозил России войной с НАТО из-за Белоруссии.

Видео: YouTube/ONT TV Channel