Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому

Он отметил, что ЛНР и Киев способны прекратить обстрелы, предотвратить гибель местных жителей, детей и невинных людей.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на текст заявления.

Пасечник напомнил, что это было предвыборное обещание – принести республикам Донбасса и Украине мир. Глава ЛНР считает, что Киев может выполнять обязательства по прекращению огня. Он назвал обстрелы в Донбассе – политическим жестом, инициатор которого известен. Пасечник попросил Зеленского "продемонстрировать на практике способность держать слово и дать ЛНР возможность "мирно и спокойно" подготовиться к параду Победы.

Глава ЛНР заявил о том, что в противном случае будут приняты меры для обеспечения безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в США название эскимо посчитали оскорбительным.

Видео: YouTube/ГТРК ЛНР