Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на текст заявления.
Пасечник напомнил, что это было предвыборное обещание – принести республикам Донбасса и Украине мир. Глава ЛНР считает, что Киев может выполнять обязательства по прекращению огня. Он назвал обстрелы в Донбассе – политическим жестом, инициатор которого известен. Пасечник попросил Зеленского "продемонстрировать на практике способность держать слово и дать ЛНР возможность "мирно и спокойно" подготовиться к параду Победы.
Глава ЛНР заявил о том, что в противном случае будут приняты меры для обеспечения безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры.
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Видео: YouTube/ГТРК ЛНР
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