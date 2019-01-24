Маркес подчеркнула, что это название оскорбляет эскимосов.

В США название эскимо посчитали оскорбительным. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на главного маркетолога Элизабелл Маркес.

По словам главного маркетолога, Соединенные Штаты нацелены на достижение расового равноправия. Участники рынка считают термин "эскимо" унизительным. Десерт Eskimo Pie – это мороженное в шоколадной глазури. Оно было придумано ещё в 1920 году Кристианом Нелсоном и кондитером Расселом Стовером.

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