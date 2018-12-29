Есть молочное мороженое можно 2-3 раза в неделю

24 января отмечается международный день эскимо.

Эксперты рассказали, что самое полезное мороженое – молочное, так как оно наименее жирное и калорийное. Его без вреда для здоровья можно есть два-три раза в неделю. Об этом сообщает РИА Новости.

За раз можно съедать порцию около ста грамм. По жирности и калорийности сливочное и пломбир будет тяжелее, чем молочное мороженое. Чем меньше список ингредиентов, тем лучше. Также в данном продукте есть кальций, фосфор, а они участвуют в регуляции костного обмена, поддерживают состояние зубов. Также есть в мороженом калий и магний, которые хорошо влияют на сердечно-сосудистую систему.

Но как отмечают диетологи, есть много мороженого не стоит, так как это может вызвать раздражение желудка, что по симптомам похоже на гастрит.

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