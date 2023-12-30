Обновленный ГОСТ на мороженое начнет действовать с 2028 года

В Росстандарте рассказали о необходимости контроля за безопасностью продукции.

Новый межгосударственный стандарт на молочное и сливочное мороженое, а также на пломбир начнет действовать на российской территории с 1 января 2028 года. Известно, что документ появится вместо того текста, который действовал по стране с 2013 года. Сейчас в зависимости от массовой доли молочного жира мороженое можно разделить на молочное, сливочное и пломбир. А в зависимости от применения производителем пищевкусовых продуктов или ароматизаторов продукцию подразделяют на ванильное, без пищевкусовых продуктов и ароматизаторов, с пищевкусовыми продуктами, с ароматизаторами, а также одновременно с пищевкусовыми продуктами и ароматизаторами.

В новом стандарте появилось однослойное и многослойное мороженое. Специалисты объяснили, что вкус и запах продукта должен быть характерным для определенного вида и подвида мороженого, без посторонних привкусов и запахов. Относительно структуры речь идет об однородности, отсутствии ощутимых комочков жира, стабилизаторов и эмульгаторов, частичек белка, наличии кристаллов льда и лактозы. Дополнительно допускается наличие кусочков, "прослоек", "прожилок", "стержня", "спиралевидного рисунка" при использовании пищевкусовых продуктов.

В пресс-службе Росстандарта уточнили "ТАССу", что пересмотр документации важен для того, чтобы привести нормы в соответствие современным условиям изготовления мороженого в сфере безопасности пищевой продукции. Новая редакция документа учитывает в себе существующие технологические возможности и нацелена на повышение качества, безопасности и конкурентоспособности отечественной продукции. Эксперты определяют нормы для молочного жира, сахаров (без лактозы) и сухих веществ в зависимости от вида мороженого.

Для молочного мороженого массовая доля молочного жира составит 0,5-7,5%, сахаров (без лактозы) - 14,5-15,5%, сухих веществ - 28-31%. Сливочное должно содержать не менее 8-11,5% жира, 14% сахаров и 32-35% сухих веществ, а пломбир - 12-20% жира, 14% сахаров и 36-42% сухих веществ. обновленный стандарт в России

Фото: pxhere.com