Все 12 марок сгущенки, проверенных в Петербурге, не соответствуют ГОСТу

Эксперты обнаружили, что 5 марок содержат патогенную микрофлору.

Исследования организации "Общественный контроль" показали, что в Петербурге целых 12 видов сгущённого молока, приобретенных в популярных супермаркетах, не отвечают установленным нормам ГОСТ. Эксперты обнаружили, что 5 марок содержат патогенную микрофлору.

Подобные результаты удивительны сами по себе, поскольку подобное нарушение зафиксировано общественниками впервые за двадцатилетнюю историю изучения этого распространённого лакомства.

Доктор медицинских наук, академик РАН Владимир Доценко объяснил, что показатель СОМО показывает содержание сухих веществ в сгущённом молоке после удаления воды и жира. Если оно ниже отметки в 34%, это свидетельствует о присутствии посторонних компонентов. Такое молоко теряет свою пищевую и биологическую ценность, ведь молоко традиционно богато белком, лёгким для усвоения организмом.

Таким образом, полки магазинов заполонили некачественные продукты, среди которых обнаружились товары из Брянской области, печально известной массовыми случаями подделывания молочных изделий.

Помимо этого, проверка показала неудовлетворительные результаты и у товаров, произведённых в регионах Кузбасс, Башкортостан и Мордовия.

Согласно сообщению Роспотребнадзора, производители получили предупреждения о недопустимых нарушениях стандартов качества.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургских магазинах 75% сметаны оказались с нарушениями.

Фото: ВКонтакте / ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ