Три четверти сметаны в петербургских магазинах оказались с нарушениями

Эксперты нашли опасную микрофлору в популярных марках.

Общественная организация потребителей "Общественный контроль" провела масштабную проверку сметаны, продающейся в торговых сетях Петербурга. Результаты лабораторных исследований показали, что 75 % проверенных образцов не соответствуют обязательным требованиям технических регламентов. Об этом сообщили представители организации.

Накануне Масленицы эксперты закупили в магазинах 12 образцов сметаны различных торговых марок. Успешно прошли проверку только три из них. Остальные девять не соответствовали нормативам по безопасности или по массовой доле жира.

Особую тревогу вызвало наличие бактерий группы кишечных палочек (БГКП). Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза, в сметане они не допускаются в 0,001 г продукта, что является более жестким стандартом, чем для салатов. БГКП были обнаружены сразу в четырех образцах.

В магазине "Ашан" закупили сметану 30 % ТМ "Любони" производства Новгородской области, в которой нашли кишечную палочку. Маркировка этого продукта также оказалась с нарушениями: количество молочнокислых организмов на этикетке было занижено в миллион раз по сравнению с требованиями ГОСТа.

В торговой сети "Верный" обнаружилась сметана 15 % ТМ "Николин луг" из Калужской области. Помимо кишечной палочки, жирность продукта составила всего 10,5 % вместо заявленных 15 %.

Антирекордсменами по микробиологической чистоте стали два образца из гипермаркета "О"КЕЙ". В сметане 20 % ТМ "Фермерская лавка дяди Лёни" (Ленинградская область) эксперты выявили целый набор нарушений: кишечная палочка, дрожжи и плесневые грибы. Содержание плесени превысило норму в 9,6 раза, а дрожжей — в 280 раз. Жирность продукта также оказалась ниже заявленной — 19 % вместо 20 %. Этот производитель попадает в черные списки третий год подряд.

Второй образец из "О"КЕЙ" — сметана 15 % ТМ "Митёк" (Ленинградская область) — также содержала кишечную палочку и дрожжи с превышением в 168 раз. Жирность составила всего 11 % вместо 15 %. Этот бренд также третий год подряд получает замечания экспертов.

Превышение содержания дрожжей зафиксировано еще в трех образцах. В сметане 15 % ТМ "Минская марка" (Республика Беларусь) из "О"КЕЙ" норма превышена в 8,8 раза. В продукте 20 % ТМ "Хозяйство Васильевой А.В." (Новгородская область) из "Магнита" — в 5 раз. А сметана 20 % ТМ "Васильково поле" (Московская область) из "Верного" содержала дрожжей в 198 раз больше нормы, а жира в ней оказалось 13,5 % вместо 20 %.

Россельхознадзор направил информацию о нарушениях в торговые сети "Дикси", "О"КЕЙ", "Магнит", "Сезон", "Верный" и "Ашан", а также производителю ООО "Молпром". Роспотребнадзор объявил предостережения магазинам и изготовителям ООО "Молочный комбинат "Энгельсский", ООО "7 утра" и ООО "Никон". В отношении ООО "Старорусское молоко" провели внеплановую проверку и привлекли виновных к административной ответственности. Полностью соответствующими требованиям признаны только три образца: сметана 15 % ТМ "Пискарёвская" петербургского производства, а также продукция Ленинградской области — сметана 15 % ТМ "Приневское" и сметана 20 % ТМ "Зеленый берег".

Фото: Unsplash (Jana Ohajdova)