Собеседник агентства заявил, что виновника ДТП осмотрел психиатр, психолог и невролог.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала актёра Михаила Ефремова вменяемым. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заслуженный артист вежливо отвечал на вопросы специалистов. Он рассказал о своём депрессивном состоянии, алкогольной и наркотической зависимостях. Психологи выслушали истории Ефремова о регулярных загулах. Актёр поведал специалистам о том, что почти ничего не помнит, что случилось в ночь, когда произошло смертельное ДТП.

Напомним, что страшное ДТП с участием заслуженного артиста России произошло вечером, 8 июня на Смоленской площади в Москве. В результате происшествия погиб водитель Сергей Захаров. В момент ДТП он находился за рулем Лады, в которую врезался Михаил Ефремов.

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Видео:Youtube / GrazhdaninPoet