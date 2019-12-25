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Дочь Малафеева поместят в стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы
Сегодня, 19:40
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smirenny

Дочь Малафеева поместят в стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы

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Девушку обвиняют в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.

Куйбышевский райсуд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и вынес постановление о помещении в стационар Ксении Малафеевой (16 лет) для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Малафееву обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере). 

Девушке грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. 

Ранее мы писали, что дочь Малафеева подозревают в наркоторговле.

Фото: vk.com/malafeev16ru

Теги: ксения малафеева, обвинение, суд, судебно-психиатрическая экспертиза
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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