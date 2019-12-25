Дочь Малафеева поместят в стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы

Девушку обвиняют в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.

Куйбышевский райсуд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и вынес постановление о помещении в стационар Ксении Малафеевой (16 лет) для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Малафееву обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере).

Девушке грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что дочь Малафеева подозревают в наркоторговле.

Фото: vk.com/malafeev16ru