Дочь Малафеева подозревают в наркоторговле

Предполагается, что девушка торговала экстази.

Появилась информация о подозрении в наркоторговле дочери бывшего футболиста "Зенита" Вячеслава Малофеева Ксении. Об этом сообщил телеграм-канал "Mash на Мойке".

Предполагается, что 16-летняя девушка торговала экстази. Ее отпустили по подписке о невыезде, однако, что ей грозит, пока неизвестно.

Мы писали, что девушка ушла из отчего дома и выпустила свой первый музыкальный трек.

Ранее мы сообщали, что подозреваемого в убийстве подростка нашли и задержали в Пушкине.

Фото: vk.com/malafeev16ru