Дочь Малафеева подозревают в наркоторговле

Появилась информация о подозрении в наркоторговле дочери бывшего футболиста "Зенита" Вячеслава Малофеева Ксении. Об этом сообщил телеграм-канал "Mash на Мойке".
Предполагается, что 16-летняя девушка торговала экстази. Ее отпустили по подписке о невыезде, однако, что ей грозит, пока неизвестно.
Мы писали, что девушка ушла из отчего дома и выпустила свой первый музыкальный трек.
Ранее мы сообщали, что подозреваемого в убийстве подростка нашли и задержали в Пушкине.
Фото: vk.com/malafeev16ru
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