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Дочь Малафеева подозревают в наркоторговле
Сегодня, 14:10
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arteliseev

Дочь Малафеева подозревают в наркоторговле

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Предполагается, что девушка торговала экстази.

Появилась информация о подозрении в наркоторговле дочери бывшего футболиста "Зенита" Вячеслава Малофеева Ксении. Об этом сообщил телеграм-канал "Mash на Мойке".

Предполагается, что 16-летняя девушка торговала экстази. Ее отпустили по подписке о невыезде, однако, что ей грозит, пока неизвестно.

Мы писали, что девушка ушла из отчего дома и выпустила свой первый музыкальный трек. 

Ранее мы сообщали, что подозреваемого в убийстве подростка нашли и задержали в Пушкине.

Фото: vk.com/malafeev16ru

Теги: вячеслав малафеев, дочь малафеева, зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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