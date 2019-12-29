Дочь Малафеева поделилась, почему ушла из дома

Ксении 16 лет.

Ксения Вячеславовна рассказала порталу Sport24, почему переехала от родителей и теперь живет одна, несмотря на то, что ей всего 16 лет.

По словам девушки, общение с родителями последнее время не ладилось, Ксения зарабатывала сама. Родители не проявляли никакого интереса к жизни своей дочери, не знали, кто ее друзья.

"Какая разница: я в 16 лет перееду или в 18? В отношениях в принципе все равно ничего не изменится. Я просто не видела смысла в своем нахождении дома. Не чувствовала, что я в семье. Очень часто чувствовала себя лишней", — поделилась девушка.

Ксения так же отметила, что отношения с отцом всегда были лучше и спокойнее, чем с мамой. Однако из-за постоянных отъездов и работы, с возрастом стало труднее поддерживать контакт.

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Фото: vk.com/malafeev16ru