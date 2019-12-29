Мастер-класс Николая Валуева прошёл в Петербурге

Мероприятие состоялось сегодня.

Чемпион мира по боксу по версии WBA в тяжелой весовой категории Николай Валуев сегодня, 29 февраля, дал мастер-класс в Центральном зале спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга.

Тренировка прошла специально для юных спортсменов. Боксёр не только рассказал, но и показал, как правильно отражать удары и передвигаться на ринге.

Мастер-класс состоялся в рамках традиционного открытого турнира по боксу среди юношей на призы чемпиона мира в супертяжелом весе Николая Валуева.

Ранее мы сообщили, что Николай Валуев предложил организовать в Петербурге пункты по приему вторичного сырья.

Фото: Вконтакте