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Мастер-класс Николая Валуева прошёл в Петербурге
Сегодня, 15:33
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arteliseev

Мастер-класс Николая Валуева прошёл в Петербурге

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Мероприятие состоялось сегодня.

Чемпион мира по боксу по версии WBA в тяжелой весовой категории Николай Валуев сегодня, 29 февраля, дал мастер-класс в Центральном зале спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга.

Тренировка прошла специально для юных спортсменов. Боксёр не только рассказал, но и показал, как правильно отражать удары и передвигаться на ринге.

Мастер-класс состоялся в рамках традиционного открытого турнира по боксу среди юношей на призы чемпиона мира в супертяжелом весе Николая Валуева.

Ранее мы сообщили, что Николай Валуев предложил организовать в Петербурге пункты по приему вторичного сырья.

Фото: Вконтакте

Теги: бокс, валуев, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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