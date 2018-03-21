Николай Валуев предложил организовать в Петербурге пункты по приему вторичного сырья

Депутат отметил, что проект удачно реализовали в Нижнем Новгороде.

Депутат Госдумы Николай Валуев собирается открыть пункты по приему вторичного сырья в Петербурге. Он этом политик сообщил на своей странице в Instagram 15 августа.

Как рассказал Валуев, проект по созданию экопунктов был успешно реализован в Нижнем Новгороде, теперь инициативу можно перенести в город на Неве. Планируется, что в Северной столице создадут 50-200 точек, куда петербуржцы будут приносить пластик, металл, макулатуру и стекло.

"Вице-губренатор Петербурга #ЛюбовьСовершаева поддержала идею и выразила готовность помочь в реализации. В ближайшее время профильные комитеты займутся разработкой проектов", - написал депутат на своей странице в Instagram. ⠀

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в страшном ДТП на парнасе погиб тренер Николая Валуева.

Фото: Николай Валуев / Instagram