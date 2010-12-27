Погибший в ДТП на Парнасе мужчина был тренером Валуева

Трагедия произошла вечером 6 августа на севере Петербурга.

В аварии на Парнасе погиб заслуженный тренер России Валерий Дербин. О трагедии рассказали его близкие в социальных сетях.

Ранее Piter.TV сообщил о страшной аварии, которая случилась 6 августа на Парнасе. Оказалось, что за рулем "Хендэ" находился Валерий Дербин. Мужчине стало плохо во время поездки, и он не справился с управлением. Спасти заслуженного тренера не удалось.

Дербин был мастером спорта по греко-римской борьбе, мастером спорта по борьбе самбо. Одним из его известных воспитанников является экс-боксер Николай Валуев. На странице погибшего в социальных сетях есть многочисленные фотографии со своим учеником.

Мужчина ушел из жизни в 64 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт.

Фото: соцсети