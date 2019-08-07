Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт

Актер уже неделю находится в больнице, недавно к нему стали пускать посетителей.

Народный артист РСФСР Валентин Гафт попал в больницу с инсультом. В реанимацию актера положили еще неделю назад после ухудшения самочувствия. Об этом сообщило издание "Дни.ру".

В больницу 83-летний актер обратился сам, так как его самочувствие резко ухудшилось. Его сразу же перевели в реанимацию, но неделю спустя ситуация стабилизировалась, Гафт уже находится в общей палате. Сейчас к артисту стали пускать посетителей, первым его навестил Александр Розенбаум.

Валентин Гафт известен по ролям в фильмах "Чародеи", О бедном гусаре замолвите слово" и в сериале "Мастер и Маргарита".

В 2018 году Гафт, Ширвиндт, Краско получили почетные "Золотые маски".

Видео: YouTube/ russianpioner