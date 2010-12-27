Гафт, Ширвиндт, Краско получили почетные "Золотые маски"

Церемония награждения началась с минуты молчания в память о погибших в кемеровской трагедии.

Валентин Гафт, Александр Ширвиндт, Иван Краско и Алла Покровская получили "Золотые маски" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Вручение премии состоялось вчера, 27 марта, в Международный день театра.

Церемония награждения началась с минуты молчания в память о погибших в кемеровской трагедии. Кроме того, деятели искусства вспомнили Олега Табакова, которого не стало 12 марта. В прошлом году народный артист СССР, руководитель МХТ им. Чехова, также был лауреатом премии в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

Основная церемония вручения "Золотых Масок" за лучшие театральные постановки состоится в Большом театре 15 апреля. За награду будут бороться Малый Драматический театр ("Страх Любовь Отчаяние" Льва Додина), два спектакля Александринки ("Преступление и наказание"и "Чук и Гек"), Большой драматический театр (со спектаклем "Губернатор"), а также спектакли Юрия Бутусова "Барабаны в ночи" и "Дядя Ваня" и постановка петербургского ТЮЗа "Розенкранц и Гильденстерн".