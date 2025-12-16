Три петербургских театра получили "Золотую маску" в категории "Малая форма"

По числу наград петербургские коллективы стали лидерами среди регионов-участников.

В Омском государственном музыкальном театре вручили Российскую национальную премию "Золотая маска" за прошедший сезон. Как сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей, сразу три спектакля из Северной столицы получили награды по итогам конкурсного отбора.

Жюри под председательством Бориса Любимова отметило постановки в категории "Малая форма". Лауреатами премии стали: "Аида" Мариинского театра в режиссуре Джанкарло дель Монако, "Обломов" Александринского театра и "Преступление и наказание" Театра балета Бориса Эйфмана. По числу наград петербургские коллективы стали лидерами среди регионов-участников.

Ранее мы рассказывали о том, что здания Эрмитажа намерены отреставрировать в Петербурге.

Фото: Telegram / Пиотровский Online