В страшном ДТП на Парнасе погиб водитель, но не из-за аварии

Несмотря на столкновения с другими машинами, у водителя не было внешних повреждений.

Вечером 6 августа на улице Михаила Дудина произошло страшное ДТП с участием иномарки. Мужчина, который находился за рулем, умер. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Трагедия произошла в 21:40, когда водитель "Хендэ" 1955-го года рождения врезался в припаркованный "БМВ" и затем выехал на встречную полосу через разделительный бордюр. Далее он столкнулся еще с двумя легковыми автомобилями, которые также были припаркованы.

Водителя обнаружили мертвым в салоне своего автомобиля, причем видимых повреждений у него не было. Других пострадавших нет.

По словам очевидцев, мужчине стало плохо с сердцем, это и стало возможной причиной смерти.

По факту ДТП ведется проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП с автобусом и кран-балкой на Сахалине пострадали 12 человек.

Видео: vk.com/spb_today

Фото: vk.com/sdnovosti