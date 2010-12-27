В ДТП с автобусом и кран-балкой на Сахалине пострадали 12 человек

Появились подробности ДТП.

Сегодня утром, 7 августа, на Сахалине произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором пострадали 12 человек.

ДТП произошло на 133 километре трассы Южно-Сахалинск — Оха в 6 часов 50 минут возле бухты Тихой. Рейсовый автобус следовал из Макарова в Южно-Сахалинск. На 133 километре автобус догнал медленноехавщую кран-балку. Водитель автобуса решил пойти на обгон грузовика, но в этот же самый момент водитель грузовика, не включая поворотников, начал поворачивать налево на второстепенную дорогу. Произошло столкновение двух транспортных средств.

Во время ДТП пострадали 12 человек, 8 из них госпитализированы. Тяжелых пострадавших нет, как нет и несовершеннолетних среди пострадавших. Уточняется, что кран-балка сворачивала на проселочную дорогу, что помочь женщинам, которые вылетели в кювет на своей легковой машине.

Сегодня ранее: В Сочи во время купания в шторм утонули 3 человека.

Фото: ВК, ЧП Сахалин Русские СМИ