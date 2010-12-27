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Из-за шторма в Сочи утонули 3 человека
Сегодня, 8:58
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Из-за шторма в Сочи утонули 3 человека

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Спасатели успели спасти 20 человек.

Во время шторма утонули 3 туриста в Сочи.

Сообщается, что три человека утонули во время купания в штормовом море силой 5 баллов. Все погибшие купались на необорудованных диких пляжах. Также сообщается, что спасатели успели вовремя вытащить из воды 20 человек, которые пренебрегли собственной безопасностью.

Сообщается, что во вторник в районе поселка Якорная Щель Лазаревского района утонули 25-летний молодой человек и его 12-летний племянник. Ранее Piter.TV сообщал, что в Севастополе утонули две молодые девушки, чемпионки мира по кикбоксингу.

Фото: Pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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