В Севастополе утонули две чемпионки по кикбоксингу

Девушки купались в море, несмотря на предупреждение о шторме.

В Севастополе во время шторма утонули две девушки - спортсменки.

Во время шторма в яхт-клубе Севастополя утонули две девушки 1992 и 1986 годов рождения. Одна из них действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая вице - чемпионка. По предварительным данным, одна из девушек спрыгнула с пирса и ударилась, вторая бросилась спасать подругу.

Тела погибших пока не найдены. Поиски осложняются из-за штормовой погоды.

Сегодня ранее: В Красноярском крае 9-летнюю девушку убило винтом моторной лодки.

Фото: itd1.mycdn.me