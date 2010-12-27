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Под Красноярском мужчина убил 9-летнюю девочку винтом от моторки
Сегодня, 11:31
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MShaffter

Под Красноярском мужчина убил 9-летнюю девочку винтом от моторки

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

В Шарыповском районе Красноярского края девочку смертельно ранило винтом моторной лодки.

Трагедия произошла 3 августа, мужчина приблизился на опасное расстояние к береговой линии на моторной лодке и смертельно ранил 9-летнюю девочку, которая находилась в воде у берега. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Мужчина установлен. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное по неосторожности". Все обстоятельства трагедии устанавливает следствие.

Ранее: В Красноярском крае лошадь убила 8-летнюю девочку.

Фото: Pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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