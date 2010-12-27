Под Красноярском мужчина убил 9-летнюю девочку винтом от моторки

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

В Шарыповском районе Красноярского края девочку смертельно ранило винтом моторной лодки.

Трагедия произошла 3 августа, мужчина приблизился на опасное расстояние к береговой линии на моторной лодке и смертельно ранил 9-летнюю девочку, которая находилась в воде у берега. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Мужчина установлен. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное по неосторожности". Все обстоятельства трагедии устанавливает следствие.

Ранее: В Красноярском крае лошадь убила 8-летнюю девочку.

Фото: Pixabay