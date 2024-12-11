МИД Азербайджана запретил въезд в страну Николаю Валуеву

Депутата обвинили в оскорбительных высказываниях и угрозах в адрес Азербайджана.

МИД Азербайджана запретил въезд в страну депутату Госдумы РФ Николаю Валуеву. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Айхан Гаджизаде.

По его словам, Валуева включили в список нежелательных лиц, которым запрещен въезд на территорию Азербайджана. Гаджизаде отметил, что решение было принято в связи с оскорбительными высказываниями и угрозами депутата в адрес страны и азербайджанского народа.

Отметим,что Николай Валуев в своем Telegram-канале выступил с критикой по поводу решения местных властей прекратить деятельность Русского дома в Баку. Он предложил закрыть азербайджанские диаспорские организации в России, ограничить бизнес азербайджанцев и принять другие меры в качестве ответной меры.

Ранее Захарова заявила, что РФ готова решить вопрос с регистраций Русского дома в Баку.

Фото: Telegram / Николай Валуев