Захарова: РФ готова решить вопрос с регистраций Русского дома в Баку

В МИД РФ указали на готовность решать вопрос с азербайджанскими партнерами.

Москва готова решить вопрос с регистраций Русского дома в Баку. Соответствующее заявление в ходе выступления на выездном брифинге в Москве с журналистами от 6 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница полагает, что вопрос с регистрацией Российского культурного центра будет решена с Азербайджаном положительном ключе. На данный момент наша страна получила от коллег уведомление. Она также призвала не поддаваться на провокации в тех СМИ, которые раскручивают шпиономанию. В МИД РФ готовы выполнять необходимые действия для завершения регистрации Русского дома и делать это согласно местному законодательству.

Мы неоднократно предлагали этот вопрос обсудить по дипломатическим каналам в рамках соответствующих консультаций. Эти предложения направлялись и в письменном виде в азербайджанской стороне. Поэтому мы рассчитываем, что данный вопрос будет решен в положительном ключе Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России