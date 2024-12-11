В МИД РФ оценили план Белого дома по доступу к редкоземельным ресурсам Украины.

Российское министерство по иностранным делам сравнило с командой "апорт" заявление президента США Дональда Трампа о том, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины и добиваются от Киева соответствующих гарантий. Соответствующее заявление в ходе выступления на выездном брифинге в Мордовии с журналистами от 6 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница полагает, что слова лидера Белого дома к Владимиру Зеленскому не напоминает сделку, а похоже на команду, который лидер киевского режима будет обязан выполнить.

Судя по всему, президент США просто принял во внимание готовность Киева пустить Украину с молотка и сделать это ради сохранения военной и финансовой помощи США, и, видимо, решил подойти к этому конфликту с коммерческой точки зрения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам Марии Захаровой, американцы давно положили глаз на природные богатства, которыми обладает Украина. Она напомнила, что при помощи коррумпированных чиновников в Киева США без особых усилий получили контроль над сельским хозяйством и плодородными землями. Теперь же они планируют обратить свое внимание на недра. Дипломат напомнила СМИ, что в завуалированной форме эту идею Владимир Зеленский уже высказывал в его так называемом "плане победы" в октябре 2024. Тогда иностранец предложил международным партнерам заключить с соглашение "о совместной защите критических ресурсов Украины, совместном инвестировании и использовании украинского экономического потенциала".

О чем идет речь, когда говорится о критических ресурсах страны? Это, конечно, и есть редкоземельные металлы - это и уран, титан, литий и так далее. 4 февраля Зеленский поспешил заверить Вашингтон в их готовности к совместной разработке. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России