В МИД РФ указали на поиск Берлина "российской угрозы" перед выборами в Германии.

В американской администрации нескрываемо "модерируют" парламентские выборы на территории Германии. Соответствующее заявление в ходе выступления на выездном брифинге в Москве с журналистами от 6 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница полагает, что в реальности Берлин закрывает глаза на попытки влияния Вашингтона на немецкую предвыборную гонку.

Смотрите как Штаты, даже не скрывая, вмешиваются и модерируют, я бы сказала, выборы в Германии. Видимо, такая забава у них в Германии - не видеть очевидного. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова указала на слова главы министерства внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, которая заявила о "непременном вмешательстве России в немецкие парламентские выборы". Немецкая чиновница дала старт очередной кампании по запугиванию электората "российской угрозой". В МИД РФ напомнили СМИ о том, что очень сложно искать черную кошку в темной комнате, особенно если в помещении этого животного нет.

Захарова пообещала соразмерный ответ на ограничения против российских дипломатов.

Фото и видео: МИД России