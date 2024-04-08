Литва запретила въезд рэперу Гио Пике

Музыканту запретили въезд в страну до 19 февраля 2031 года.

МВД Литвы запретило российскому рэперу Георгию Джиоеву, выступающему под псевдонимом Гио Пика, въезд в республику. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Музыкант планировал дать концерт в Вильнюсе. Отмечается, что мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился в МИД, МВД и департамент миграции с просьбой изучить возможность запрета на допуск исполнителя в страну. Он заявил, что рэпер выступил в городах России не менее семи раз после начала конфликта на Украине

В МИД Литвы отметили, что Гио Пике запретили въезд в страну до 19 февраля 2031 года. Кроме того, департаменту миграции поручили внести музыканта в список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву

Фото: pxhere.com