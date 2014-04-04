Европейские политики рассказали об опасениях, которые существуют из-за нового предложения ЕС.

Италия и Франция поставили под сомнение предложение Европейского союза (ЕС) о введении запрета на въезд на территорию европейского сообщества бывшим участникам специальной военной операции на украинской территории. Соответствующее заявление сделали журналисты из новостного агентства The Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Предложенные ограничения могут войти в будущий 21-й пакет антироссийских западных санкций, который обсудят страны - члены Европейского союза 26 июня. Источники СМИ уведомили о том, что Рим и Париж не возражают против предложения о том, чтобы не пускать на территорию регионального сообщества военнослужащих, которые участвовали в СВО. Однако эти государства опасаются того, что инициатива откроет путь к полному запрету на въезд всех граждан России. Политики пояснили, что введение ограничений лучше реализовать через визовую, а не санкционную политику. Также Ри и Париж призывают коллег оставить за членами ЕС право самим решать, кто участвовал в военных действиях, а кто нет. Однако реализовать такую проверку в отношении иностранных гостей из России будет не простою

Первый этап запрета на импорт российского трубопроводного газа стартует в ЕС.

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