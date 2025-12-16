Первый этап запрета на импорт российского трубопроводного газа стартует в ЕС

ЕС запрещает российское сырье для поставок на свою территорию.

В Европейском союзе 17 июня 2026 года вступает в законную силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным компаниями более года назад. Такое решение является первым этапом по запрету региональным сообществом импорта российского энергетического сырья. Ранее, с 25 апреля в коллективном Брюсселе начал действовать запрет на закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) по краткосрочным соглашениям, оформленным до 17 июня 2025 года. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ ограничения вступят в силу только с 1 января 2027 года. А 30 сентября, но не позднее первого ноября, аналогичный запрет коснется долгосрочных поставок на территорию ЕС российского трубопроводного природного газа.

Напомним, что соответствующий регламент был принят странами-членами Евросоюза 26 января текущего года. В случае нарушения положений документа штраф для европейских компаний составит 300 процентов от суммы сделки или 3,5 процентов от годового оборота предприятия.

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