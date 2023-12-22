За неделю в Петербурге собрали почти 10 тонн опасных отходов

Сообщения по вопросам экологической безопасности принимает мобильная экологическая дежурная служба: 417-59-36 (круглосуточно).

С 18 по 24 марта в Петербурге городские аварийные экологические службы приняли 367 сообщений от жителей по вопросам экологической безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию.

Более 9,5 тонн опасных отходов приняли специалисты от горожан в рамках функционирования системы приема опасных отходов от населения. На утилизацию и обезвреживание отправлены 3,2 тонны автомобильных покрышек, 2,3 тонны батареек и аккумуляторов, 1,4 тонны ртутных и 105 кг светодиодных ламп, более1,3 тонны оргтехники, 711 кг химических отходов, 251 кг просроченных лекарственных препаратов, 93 кг индивидуальных испарителей – электронных сигарет, 19 кг термометров и 15 кг противогазов с комплектующими.

Сообщения по вопросам экологической безопасности принимает мобильная экологическая дежурная служба: 417-59-36 (круглосуточно).

Ранее в Петербурге открыли четыре новых экопункта приема опасных отходов.

Фото: Комитет по природопользованию