Дочь бывшего игрока "Зенита" выпустила свой первый музыкальный трек

Девушка поет о том, что у нее "не чсв, но пусть все смотрят на" нее.

Дочь экс-вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева выпустила свой первый сингл во "ВКонтакте". Трек, названный malyshka опубликовали 16 января в паблике девушки Died Baby.

Судя по фотографиям в соцсетях, девушка пытается походить на певицу-ровесницу Билли Айлиш, которая прославилась на весь мир в 16 лет. В песне Ксения Малафеева называет себя малышкой, упоминает любовь, брендовую одежду, отношения и утверждает, что у "не чсв, но пусть все смотрят на" нее.

Накануне выпуска песни 16-летняя девушка расказала в своем Instagram, что начала самостоятельную жизнь вдали от родителей. В дальнейших планах у нее создание новых треков и даже альбома

Ранее Малафеев рассказал о любимой картине в Эрмитаже.

Фото: ___malyshkaaaa / Instagram