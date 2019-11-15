VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 14 по 16 ноября.

В пятницу, 15 ноября, экс-вратарь "Зенита" Малафеев рассказал о любимой картине в Эрмитаже. Корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Малафеев поделился своими предпочтениями на VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум. Как оказалось, экс-футоблист влюблен в картину французского художника Анри Матисса "Танец".

Мне кажется, что в этой картине присутствует что-то футбольное. В 2008 году "Зенит" завоевал кубок УЕФА, мне удалось поднять его. На нём есть изображено нечто подобное", —заявил футболист.

Также Малафеев провел аналогию между Анри Матиссом и французским футболистом Тьерри Анри.

Ранее мы сообщали о том, что кот Ахилл примет участие в петербургском международном культурном форуме.

Фото:википедия, видео:Piter.TV