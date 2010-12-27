Кот Ахилл примет участие в петербургском международном культурном форуме

В пятницу, 15 ноября, Кот Ахилл примет участие в VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Об этом сообщает 78.ru.
Известно, что усатый "обсудит" Евро-2020. При этом котик не намерен давать никаких предсказаний.
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 14 по 16 ноября. В официальной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, губернатор Петербурга Александр Беглов.
Ранее мы сообщали о том, что толстому коту и его хозяину подарят акции "Аэрофлота".
Фото: Instagram / achillcat
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