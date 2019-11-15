В пятницу, 15 ноября, стало известно о том, что толстому коту и его хозяину подарят акции "Аэрофлота". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как оказалось, на помощь к толстенькому котику и его хозяину пришли фирмы и просто неравнодушные граждане. Они предлагают им авиамили и бесплатные полёты. Кроме того, коту Виктору преподнесли подарок — абонемент в фитнес.
Напоним, что ранее в аэропорту питомца взвесили и выяснили, что он отъелся до 10 кг. Несмотря на запрет владелец обманом пронес Виктора на борт. После "Аэрофлот" провёл расследование . По итогу хозяина толстого кота лишили всех привилегий авиакомпании.
Ранее мы сообщали о том, что в США в приюте кота посадили в "одиночку", потому что он выпускал своих собратьев.
Видео:сток,наше видео/YouTube
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