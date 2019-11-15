Также кота Виктора ждет подарок — абонемент в фитнес.

В пятницу, 15 ноября, стало известно о том, что толстому коту и его хозяину подарят акции "Аэрофлота". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как оказалось, на помощь к толстенькому котику и его хозяину пришли фирмы и просто неравнодушные граждане. Они предлагают им авиамили и бесплатные полёты. Кроме того, коту Виктору преподнесли подарок — абонемент в фитнес.

Напоним, что ранее в аэропорту питомца взвесили и выяснили, что он отъелся до 10 кг. Несмотря на запрет владелец обманом пронес Виктора на борт. После "Аэрофлот" провёл расследование . По итогу хозяина толстого кота лишили всех привилегий авиакомпании.

Ранее мы сообщали о том, что в США в приюте кота посадили в "одиночку", потому что он выпускал своих собратьев.

Видео:сток,наше видео/YouTube