В Москве мужчину не пустили в самолет из-за слишком тяжелого кота

В аэропорту питомца взвесили и выяснили, что он отъелся до 10 кг.

В московском аэропорту Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета из-за слишком тяжелого кота. Об этом рассказал сам пассажир Михаил Галин на своей странице в Facebook.

Питомца зовут Виктор, и он следовал с хозяином из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. Если в рижском аэропорту прошло все гладко, то на стойке регистрации в Шереметьево кота не захотели пропускать в салон авиалайнера. Сотрудница аэропорта несколько раз измерила и взвесила все сумки, а после этого поставила самого Виктора на весы. Оказалось, что питомец отъелся до 10 кг и мог лететь только в багажном отделении.

Михаил попытался объяснить женщине, что кот не доберется до Владивостока живым. Однако сотрудница аэропорта отказалась "брать на себя ответственность" и нарушать инструкции. Тогда хозяину Виктора пришлось сняться с рейса.

Чтобы 10-ти килограммового кота все-таки пустили в салон, мужчина пошел на хитрость и нашел похожее животное с меньшим весом. Котом-дублером оказалась миниатюрная Фиби, которая соответствовала всем нормам авиакомпании. В результате Михаил с Виктором получили посадочный талон и благополучно добрались до Владивостока.

Ранее мы писали, что петербурженке не отдают кота Сёму, который после пропажи оказался в приюте.

Видео: YouTube/ Airport Sheremetyevo, Алиса Скворцова

Фото: facebook.com/mikhail.galin.7