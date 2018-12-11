Петербурженке не отдают кота Сёму, который после пропажи оказался в приюте

Владелица приюта заблокировал номер мобильника пострадавшей и не хочет отдавать животное настоящей хозяйке.

Петербурженке не возвращают кота, который оказался в приюте. Местная жительница по имени Татьяна заявила о пропаже домашнего питомца еще в середине сентября. Кот неожиданно выскочил из переноски в тот момент, когда семья возвращалась с дачного участка. По всему району владельцы развесили объявления и искали Сему по улицам.

Примерно в тоже время в социальных сетях появился пост о найденном коте. Однако петербуржцы не знали о нем вовремя. Тогда кота увезли не передержку. До начала октября временная хозяйка занималась лечением животного своими силами. Позже с ней связались реальные владельцы животного. Однако женщина заявила, что они "неответственные" и связалась с приютом "Преданное сердце". Уже полтора месяца Татьяне не хотят отдавать животное. Ей заявили, что кот помещен в ветеринарную клинику, так как у него выявили цистит. Владельцы готовы возместить расходы и вернуть Сему. Однако в приюте не спешат с этим. Татьяна уже подписала необходимые документы, а принадлежность кота подтвердила архивными фото и ветеринарной карточкой.

Владелица приюта заблокировала мой номер почти сразу. Мне приходилось связываться с ней с разных номеров. Последний личный контакт состоялся с ней и участковым 4 октября. После звонила. На наши просьбы: "Пожалуйста, отдайте" - в ответ: "Больше с вами разговаривать не намерена рассказала Татьяна Metro

Британец Сема уже три года жил в семье Татьяны. Его подарили дочери петербурженки на день рождения. Питомца в дом привела бабушка. Сейчас малышка плачет, потому что ее лишают друга.

По словам Татьяны, сейчас в приюте пытаются сказать, что никакого кота у них вовсе нет. На фотографиях Семы владельцы не увидели, поэтому теряются в догадках, куда его отправили. Петербуржцы написали заявление в полицию.

В полиции сегодня (30 октября) нам выдали отписку, что отказывают в уголовном деле (кража). Для меня очень странно, что органы, в которые я обращалась, не могут и не хотят помочь в решении сложившейся ситуации. Поднимают на смех, не смотря на то, что такие ситуации с приютом уже были неоднократно добавила пострадавшая

Также Татьяна запустила петицию с требованием вернуть кота Сему домой.

Ранее Piter.tv писал о том, что сиамский кот провел двое суток на дереве на Фарфоровской улице.

Фото: Piter.tv, Metro

