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Сиамский кот провел двое суток на дереве на Фарфоровской улице
Сегодня, 18:14
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nadezhda_sib

Сиамский кот провел двое суток на дереве на Фарфоровской улице

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Однако история закончилась хорошо, и кот спустился на землю.

Спасателям "Кошкинспаса" удалось снять с дерева сиамского кота, который просидел на ветке двое суток. Бедолага застрял на липе на Фарфоровской улице.

В спасательной операции участвовали четыре человека. Для того, чтобы посадка была мягкой, внизу натянули тент. Два человека полезли на стволы дерева: один - за котором, другой, чтобы связать стволы между собой. Поймать кота оказалось не так уж и легко.

"Здоровенный сиамский кот в удавку не дался и ушел вне досягаемости петли",

- сообщили в официальной группе службы по спасению животных. 

Однако кот все-таки спрыгнул и мягко приземлился в тент, после чего сбежал от спасателей, поймать его не удалось. 

В августе волонтеры "Кошкинспас" 4,5 часа вытаскивали кота из вентиляции

Фото: vk.com/koshkispas

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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