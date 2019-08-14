На спасение кота из вентиляции в Колпино ушло 4,5 часа

Котенок провел в заточении около трех суток.

Волонтеры службы спасения животных "Кошкинспас" помогли выбраться коту из вентиляции, в которой животное провело трое суток. Об этом 13 августа рассказали в официальной группе службы.

В "Кошкинспас" рассказали, что для того, чтобы достать кота, пришлось проделать немалую работу. Сначала бригада осмотрела камерой вентиляционные каналы 2 и 3 этажа, затем обследовала их с чердака, измерила глубину с помощью опущенной камеры. После обследования стало известно, что кот находится между первым и вторым этажом в районе перекрытий.

С согласия заявителя пришлось устроить небольшой "дестрой" и выломать вентилятор. Рукой или удавкой животное было не достать, поэтому кота приманили с помощью корма. У пушистого почти не осталось сил, так как он просидел в заточении несколько дней.

Спустя некоторое время котенка все же вытащили наружу. Вся операция заняла 4,5 часа. После спасения заявитель оставил кота себе.

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Видео: vk.com/koshkispas