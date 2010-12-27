В Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу и утащил покойника

Медведя отстрелили, а тело покойника пока что так и не нашли.

В Комсомольске-на-Амуре бурый медведь разрыл могилу и утащил тело. Как сообщил РИА Новости представитель городского УМВД, по данном факту проводится проверка.

В полицию позвонили и рассказали, что на территории городского кладбища кто-то разрыл одну из могил. На месте работали следственно-оперативная группа, кинолог и охотовед. У могилы нашли медвежьи следы, тело умершего найти так и не удалось.

По данным регионального Минприроды, специалисты нашли самого медведя и отстрелили.

Ранее в центре Магадана застрелили дикого медведя.

Фото: Pixabay