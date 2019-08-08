В центре Магадана застрелили дикого медведя

Медведь пробежал почти полгорода прежде чем его подстрелили.

Ранним утром в Магадане в центре города полицейские застрелили медведя.

В полицию в 5 часов 45 минут поступило сообщение, что в городе гуляет медведь. Приехавшие на место вызова полицейские увидели молодого медведя. После преследования служители порядка медведя застрели.

В соответствии с Федеральным законом "О полиции" в 07.00 часов утра хищник был ликвидирован полицейскими на территории одной из школ областного центра, так как представлял угрозу для жителей. Пресс-служба УМВД России по Магаданской области

На опубликованном видео видно, что медведь еще совсем молодой. Полицейские пытаются его отогнать от людей спецсигналами.

Видео: Instagram/ohota_ribalka_nature