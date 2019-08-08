В центре Магадана застрелили дикого медведя

Ранним утром в Магадане в центре города полицейские застрелили медведя.
В полицию в 5 часов 45 минут поступило сообщение, что в городе гуляет медведь. Приехавшие на место вызова полицейские увидели молодого медведя. После преследования служители порядка медведя застрели.
В соответствии с Федеральным законом "О полиции" в 07.00 часов утра хищник был ликвидирован полицейскими на территории одной из школ областного центра, так как представлял угрозу для жителей.
Пресс-служба УМВД России по Магаданской области
На опубликованном видео видно, что медведь еще совсем молодой. Полицейские пытаются его отогнать от людей спецсигналами.
Видео: Instagram/ohota_ribalka_nature
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